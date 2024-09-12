شكرا لمتابعة خبر عن لقطات مـؤلمة لشخص يهين أبناءه: سأضع مصروفكم في قدر الضغط يا كلاب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لظهور شخص يهين أبنائه بطريقة مؤذية.

وأظهر المقطع المتداول شخص يقوم بإهانة أبناءه والتعدي عليهم لفظياً ونفسياً، وفقا لـ برنامج سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وجلب الأب قدر الضغط مخصص لتحضير الطعام وقال لأحد أبنائه :”سأضع مصروفكم في القدر هنا يا كلاب وما هدخل عندكم”.

وأكد متداولو المقطع أنه لا يجوز للأب أن يتحدث بهذه الطريقة لأبنائه، فيما شكك آخرون في مصداقية المقطع مرجحين أنه ربما يكون مجرد تمثيل.