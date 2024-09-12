شكرا لقرائتكم خبر الاجتماع التاسع والتسعين (99) للهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها 99 اليوم الخميس في مقر المجلس، حيث أنطلق الاجتماع بترحيب من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني عضو الهيئة التنفيذية من دولة قطر (رئيس الاجتماع في دورته الحالية) معلن انطلاق الاجتماع.

هذا وناقش سعادة أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع حول الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في (الوقاية - التوعية - التطوير - الدعم الصحي - والاستدامة المالية) منها تقييم أداء برنامج الشراء الموحد وتطوير برنامج وافد إضافة إلى مناقشة أداء مشاريع المجلس للعام الحالي والخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية و موازنة العام المقبل 2025، كما تم مناقشة اتفاقية التوسع في مجال تبادل وزراعة الأعضاء المتبرع بها في دول المجلس.

وحضر الاجتماع كلاً من سعادة الدكتور عيسى المنصوري وسعادة الأستاذ ناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتورة لولوة راشد شويطر وسعادة الدكتورة سامية علي بهرام من مملكة البحرين، وسعادة الدكتور هاني جوخدار وسعادة الدكتور عبدالله عسيري وسعادة الأستاذ مرعي القحطاني وسعادة الدكتور عادل الهرف من المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور سعيد اللمكي وسعادة الدكتور ابراهيم الراشدي من سلطنة عمان، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وسعادة الأستاذ عبداللطيف علي العبدالله من دولة قطر، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المطيري وسعادة الدكتور المنذر الحساوي من دولة الكويت ، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.