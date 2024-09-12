شكرا لقرائتكم خبر التوجهات المستقبلية لمكتبات الأطفال في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس الأربعاء ورشة عمل بحضور معالي المشرف العام على المكتبة أ. فيصل بن معمر وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين في أدب وثقافة الطفل، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمستقبل مكتبات الطفل في المملكة.

وتركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز دور المكتبة كمؤسسة رائدة في تطوير سياسات ثقافية وتعليمية متقدمة تُعنى بالأطفال، إلى جانب بناء دليل مرجعي شامل يمكن للجهات والمؤسسات الأخرى الاستفادة منه في تطوير مكتبات الأطفال، كما ناقش اللقاء وضع تصور لمستقبل مكتبات الطفل من خلال تطوير محتوى مبتكر وبرامج تدريبية مخصصة للخبراء والمختصين، مما يعزز دور المكتبة كجهة بارزة تساهم في صناعة السياسات وتقديم الحلول الإبداعية في مجال ثقافة الطفل.

كما ناقش اللقاء وضع رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة مكتبات الطفل كوجهة تعليمية وإبداعية.

وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد وسعت مجال العناية بالطفل وثقافة الطفل، حيث أصبح قطاع الطفولة بالمكتبة يتضمن مختلف العناصر التي تؤدي إلى تقديم ثقافة نوعية معاصرة تتنقل بين الكتاب والعالم الرقمي والميديا، مرورًا بالقصص المروية مقروءةً أو مسموعة، والألعاب التعليمة، والمسابقات، والرسم، والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، وماراثون القراءة، فضلًا عن المؤلفات الخاصة بثقافة الطفل من قصص وآداب وتاريخ وعلوم وفنون، كما تقدم عددًا من البرامج الإثرائية الإبداعية التي تنمي ثقافة الطفل وخيالاته، وتحفز فيه مبادئ المعرفة وحب الابتكار.