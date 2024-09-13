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قصة نزيلة من تعاطيها المخدرات لـ دخولها السجن بقضية الترويج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت النزيلة عهود عن قصة تعاطيها المخدرات حتى دخولها السجن بقضية الترويح .

وقالت عهود في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية :” غلطت وأعرف حنا مو معصومين من الغلط، أنا كنت متعاطيه ما أدري أنه يوصل الأمر للترويج .”

وأضافت:” أنا موظفة كنت أشتغل وأصرف رزق حلال بس عيبي إن كنت أتعاطى، وما كنت أدري إن فيه شيء اسمه اشراقة غيرت حياتي.”

وتابعت:” أفضي شي فيهم إنهم غيروا مسمى مدمن إلى متعاطي وهذا الشيء يحفزني، فيه أخصائيات يسمعوني كل يوم .”

وواصلت :” لما كنت اتعاطى سابقًا كنت أطلع من الواقع بس أدركت إني لازم أواجه المشكلة، وأتمنى أن أكون بعد رحلة التعافي أن أكون مشرفة .”

MO Nasa

MO Nasa

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