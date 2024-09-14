شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحذر من ثلاث أشياء مع بدء موسم “الصفري”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، من تجنب ثلاث أشياء خلال هذه الأيام (موسم الصفري) لعدم التعرض لأضرار صحية.
وقال الزعاق خلال مقطع فيديو إنه خلال هذه الأيام يجب تجنب الأمور التالية: قصروا التكييف بحيث درجة حرارته تكون عند 25 وتجنبوا السباحة المكشوفة ليلاً وشرب الماء البارد آخر الليل لأننا على ابواب موسم الصفري وتتفشى الأمراض الموسمية.
وأوضح الزعاق؛ أن المواسم الانتقالية الربيع والخريف تتقلب فيها الأجواء وتنتشر الأمراض الموسمية بجميع أنواعها