وقال الزعاق خلال مقطع فيديو إنه خلال هذه الأيام يجب تجنب الأمور التالية: قصروا التكييف بحيث درجة حرارته تكون عند 25 وتجنبوا السباحة المكشوفة ليلاً وشرب الماء البارد آخر الليل لأننا على ابواب موسم الصفري وتتفشى الأمراض الموسمية.

الرياض - علي القحطاني - حذر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، من تجنب ثلاث أشياء خلال هذه الأيام (موسم الصفري) لعدم التعرض لأضرار صحية.

شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحذر من ثلاث أشياء مع بدء موسم “الصفري”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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