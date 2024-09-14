إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعا متجولا في جدة

مصادرة 3000 رتبة وشعارات عسكرية صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مؤخرًا، أكثر من 3000 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة... الرياض: الرياض: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ 58 ألف جولة رقابية بجوامع مكة نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، منذ بداية العام 1446، نحو 58,470 جولة رقابية شملت 3.321 جامعًا، و8,714... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ كود الطرق يضع معايير موحدة لمعابر الحيوانات والجمال أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي , وضع معايير موحدة لتصميم معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال، بهدف تحسين... الرياض: معيض الرفدي الرياض: معيض الرفدي 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ "ضيوفنا أولوية".. السياحة تطلق حملة موجهة لمرافق الضيافة السياحية أطلقت وزارة السياحة حملة وطنية بعنوان "ضيوفنا أولوية" لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ 25 طبيبا واستشاريا بمؤتمر أمراض الدم ينظم تجمع المدينة المنورة الصحي، ممثلًا بمستشفى الملك فهد، مؤتمر أمراض الدم الحميدة الثالث، بمشاركة 25 متحدثا من الأطباء... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ ضبط 22373 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "22373"... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاءِ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ

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