استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاءِ المقبل. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والمدينة المنورة.



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