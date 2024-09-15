شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. مواعيد سقوط الأمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد بمنطقة المدينة المنورة يتضمن أمطاراً خفيفة.

وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.