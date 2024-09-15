السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 2.164 مستفيدًا خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 2.164 مستفيدًا خلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 1.027 مريضًا، وعيادة الباطنية 302 مستفيد، وعيادة الأطفال 331 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 297 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 186 حالة، وقسم التوليد 21 حالة.وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 428 فحصًا مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 161 فردًا، والصيدلية 1.992 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 17 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 34 مستفيدًا، والملاحظة 717 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 9 حالات، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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