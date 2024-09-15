انتهاء مهلة حظر العمل تحت أشعة الشمس

ينتهي اليوم حظر تطبيق العمل تحت أشعة الشمس، بعد 3 أشهر من التطبيق، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية منذ 15 يونيو حتى اليوم 15 سبتمبر، وينص على منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا.

ويأتي تطبيق القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

مصادر المعلومات

دعت الوزارة في حينها أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه القرار، للإسهام في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وقد أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا للوقاية من آثار التعرض للعمل في الأماكن الحارة، اعتمد على العديد من المراجع والمواصفات الفنية والقياسية الدولية ذات الصلة، مثل المدخلات ومصادر المعلومات.

ونظرا لما تسببه مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري في مكان العمل من آثار سلبية وأمراض مهنية، خاصة مع طول مدة التعرض لها وتكراره، تم العمل على وضع ضوابط وتعليمات، للحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم.

أكثر فاعلية

يحتوي الدليل على أن خطوات تأقلم العاملين المعرضين للعمل في الأماكن الحارة تكون تدريجية في تحمل درجات الحرارة، وذلك بالزيادة التدريجية في مدة أو شدة العمل المُنجز في الأماكن الحارة، ويكون التأقلم أكثر فاعلية إذا حدث تدريجيا على مدى 7-14 يوما. كما يبدأ تأقلم العاملين بعد نحو أسبوع من العمل في الأماكن الحارة، وبعد شهر واحد يكون معظم العاملين قد تأقلموا تقريبا على العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة.