اخبار السعوديه

الأرصاد: فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار بعدد من المناطق

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وزير الداخلية يدشن عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية بكلية الملك فهد الأمنية

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية...

de5c5fc625.jpg الرياض :
20593b04ee.jpg12 ربيع الأول 1446 هـ

جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود في عدد من التخصصات

أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف عقود تعاون " رجال - نساء" للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، لحملة الماجستير...

icon-byline.pngنجران دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1446 هـ

ع / عام / مجلس الضمان الصحي يطلق المساعد الرقمي "بشرى"

أطلق مجلس الضمان الصحي، المساعد الرقمي "بشرى"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتحسين...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1446 هـ

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 32 عضواً بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 32 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1446 هـ

1.6٪ معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال شهر أغسطس

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس من عام 2024م مانسبته 1.6% مقارنة بشهر أغسطس 2023م، بحسب بيانات الهيئة العامة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1446 هـ

420 سفينة ترفع العلم السعودي

رفعت 420 سفنية العلم السعودي خلال العام 2023، مما جعل الأسطول البحري للمملكة يستحوذ على المركز الأول إقليميًا، والمرتبة الـ 20 عالميًا...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png11 ربيع الأول 1446 هـ

انتهاء مهلة حظر العمل تحت أشعة الشمس

ينتهي اليوم حظر تطبيق العمل تحت أشعة الشمس، بعد 3 أشهر من التطبيق، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png11 ربيع الأول 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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