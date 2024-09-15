الأرصاد: فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار بعدد من المناطق

وزير الداخلية يدشن عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية بكلية الملك فهد الأمنية دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية... الرياض : الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1446 هـ 12 ربيع الأول 1446 هـ جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود في عدد من التخصصات أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف عقود تعاون " رجال - نساء" للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، لحملة الماجستير... نجران دوت الخليج نجران دوت الخليج 12 ربيع الأول 1446 هـ 12 ربيع الأول 1446 هـ ع / عام / مجلس الضمان الصحي يطلق المساعد الرقمي "بشرى" أطلق مجلس الضمان الصحي، المساعد الرقمي "بشرى"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتحسين... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 12 ربيع الأول 1446 هـ 12 ربيع الأول 1446 هـ خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 32 عضواً بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 32 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1446 هـ 12 ربيع الأول 1446 هـ 1.6٪ معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال شهر أغسطس بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس من عام 2024م مانسبته 1.6% مقارنة بشهر أغسطس 2023م، بحسب بيانات الهيئة العامة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1446 هـ 12 ربيع الأول 1446 هـ 420 سفينة ترفع العلم السعودي رفعت 420 سفنية العلم السعودي خلال العام 2023، مما جعل الأسطول البحري للمملكة يستحوذ على المركز الأول إقليميًا، والمرتبة الـ 20 عالميًا... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ انتهاء مهلة حظر العمل تحت أشعة الشمس ينتهي اليوم حظر تطبيق العمل تحت أشعة الشمس، بعد 3 أشهر من التطبيق، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 11 ربيع الأول 1446 هـ 11 ربيع الأول 1446 هـ

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