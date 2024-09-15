شكرا لقرائتكم خبر مسرحية "الروع" ثنائية النور و الظلمات من سلطنة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تبحر المسرحية التي أخذت اسمها من أحد الكائنات الخرافية في الموروث الشعبي العماني في سرد مبتكر لثنائية النور والظلمات والجهل والتنوير، متخذةً من بعض الأساطير العمانية محوراً في قصتها.
حيث تستطلع شيئاً من أثر التضليل والأوهام في شل المجتمعات وإعاقة تقدمها في إطار إبداعي ممتع.
تأتي المسرحية ضمن عروض مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيف الرياض فعالياته من 10 إلى 17 سبتمبر الجاري في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، ويضم عروضاً مسرحية من كل دولة خليجية وندوات فكرية وورش تدريبية.
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