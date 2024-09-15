شكرا لمتابعة خبر عن أهالي الداير يناشدون وزير الشؤون الإسلامية بإعادة فتح جامع السوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناشد عددا من المواطنين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالتدخل في إعادة فتح جامع السوق بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

وتلقت صدى مناشدة بعض الأهالي مطالبين وزير الشؤون الإسلامية التدخل لإعادة تشغيل الجامع الذي ظل لحوالي الخمسين عاماً مفتوحاً امام المصلين قبل ان يتم اغلاقه قبل سنوات بعد ان شهدت المحافظة حالة مطرية غزيرة تسبب ترك أحد أبواب الجامع مفتوحة في دخول المياه داخل الجامع وأغلق بعدها .

حيث أوضح المواطنين ان اغلاقه تم بناء على تقارير لم تؤخذ في عين الاعتبار معالجة المشكلة ، بالرغم من أنه لم يسبق طوال السنوات الماضية وان تعرض الجامع للغرق او التسريبات بسبب الامطار وإنما كانت حالة واحدة ولم تتكرر بعد ذلك .

وبحسب بعض المواطنين، فإن إغلاق الجامع ونظراً للتضاريس المحافظة الصعبة جعلت من أداء صلاة الجماعة في وسط الداير صعبة للغاية، حيث ان الجامع يقع في وسط المحافظة وسوقها الشعبي الذي انشئ قبل حوالي الستين عاماً.

شاهد عيان ذكر لصدى أنه يخشى من استغلال الجامع المغلق من مخالفي نظام الحدود ، حيث أنهم يشاهدونهم يتواجدون بالقرب منه باستمرار .

كما أكد بعض أصحاب المحال التجارية في السوق بأنهم على استعداد لتقديم أي مساعدة يحتاجها الجامع من جسور مساندة لو لزم الأمر في سبيل عودتهم للصلاة فيه.

ويناشد المواطنين وزير الشؤون الإسلامية لما عرفه عنه من اهتمامه بإعادة ترميم المساجد التاريخية ولعل جامع سوق الداير واحد من اهم واحد أقدم مساجدها والذي كان يشهد كثافة المصلين نظرا لتوسطه المحافظة وكذلك ووجوده في سوقها الشعبي.