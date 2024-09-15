بهدف التحفيز على الابتكار ورشة عمل عن توليد الإبداع لمنسوبي ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم ديوان المظالم ورشة العمل التي نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية الأسبوع المنصرم، في مقر ديوان المظالم بالرياض، وتم بثها عن بُعد لكافة منسوبي المرافق التابعة له في مختلف مناطق المملكة. وسعى مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من خلال هذه الورشة إلى نشر الوعي بمفاهيم الابتكار وتوليد الأفكار الإبداعية وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار المؤسسي لدى منسوبي ديوان المظالم؛ بهدف رفع مستوى مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. وركزت الورشة في نقاشاتها على تعريف الابتكار وكيفية مساهمته في إفادة المنظمات من الأفكار الإبداعية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الحديثة لمعالجة التحديات وتحفيز الابتكار الإبداعي في إدارة هذه التوجهات وتطبيقها.

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