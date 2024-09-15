السعودية | الإحصاء: 1.6٪ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9ص% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%.

وطبقاً لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، فقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في أغسطس 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%. وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي للهشر الماضي، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21%).

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