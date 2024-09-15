شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وصواعق.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العرضيات).وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.سبق ونبه المركز اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الموج.وذلك على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والحرث، و الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.