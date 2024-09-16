إلى ذلك، بلغ عدد محطات الأمطار حسب توزيع شبكة الرصد الهيدرولوجي في المناطق 395 محطة، في المقابل بلغ عدد المحطات المناخية 75 محطة، ومحطات السيول 14 محطة، وآبار المراقبة 420، بإجمالي 944 محطة وبئرا.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة في عدد محطات الرصد الهيدرولوجي بإجمالي 72 محطة أمطار، و12 محطة مناخية، و11 محطة سيول.
وتلعب الشبكة الهيدرولوجية دورا أساسيا في إدارة موارد المياه بالمملكة، فمن خلالها يتم تسجيل كميات الهاطل على الأحواض المائية، وقياس معدلات الجريان، وكذلك مراقبة أثرها على المياه الجوفية المتجددة والسدود.
وقد هطلت، الاحد، أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وامتدت إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
محطات لرصد الأمطار في المناطق
- عسير
66
- الرياض
50
- المدينة المنورة
48
- جازان
27
- تبوك
27
- القصيم
24
- حائل
20
- الباحة
17
- الشرقية
15
- الجوف
10
- الحدود الشمالية
5
- نجران
4
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر تصاعدي للحالة المطرية بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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