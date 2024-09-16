شكرا لقرائتكم خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج اختبارات برنامج "جاهزية" 2024م والانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية في (24) تخصصاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبارات برنامج جاهزية لعام 2024م، والانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لطلبة الجامعات والكليات السعودية في (24) تخصصاً، بعد مشاركة أكثر من 450 برنامجاً أكاديميّاً في 50 جامعة وكلية، وأتاحت النتائج على المنصة الرقمية للاعتماد والتصنيف.

وأصدرت الهيئة على هذه المنصة بطاقات الأداء العامة للجامعات والكليات بناءً على نتائج كل جامعة أو كلية في هذه الاختبارات، كما أصدرت بطاقات تفصيلية لكل برنامج، تتضمن تقييماً للمجالات العامة والتفصيلية للتخصص، وتعد مخرجات البرنامج مدخلات للاعتماد الأكاديمي والتصنيف السعودي العالمي (صقر).

وكانت الاختبارات قد عُقدت في الربع الأول من العام الحالي، واستهدفت الطلبة المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس للتخصصات المستهدفة، التي تأتي ضمن متطلبات برنامج جاهزية لرفع جودة مخرجات التعليم العالي وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وتستهدف هذه الاختبارات -التي عقدت للسنة الثانية على التوالي-، قياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم المختلفة، وبما يتوافق مع المعايير التخصصية العلمية، ومن شأنها أن تعزز الجهود لقياس ورفع جاهزية الطلاب والطالبات للانضمام لسوق العمل، وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وأن تقلل نسب البطالة وصولاً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشملت الاختبارات المعيارية في مرحلتها الثانية 24 تخصصاً جامعيّاً وهي : في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، وكذلك علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، بالإضافة إلى ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، هي: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، وكذلك تخصصات المرحلة الأولى لـ (13 تخصصاً) وهي (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي).

يُذكر أن مجلس شؤون الجامعات قد أصدر قراراً بإجراء هذه الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات مهنية شاملة؛ بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة.

وكان قد شارك في إعداد وثائق التعلم الخاصة ببرنامج جاهزية أكثر من 60 شريكاً قطاعيّاً من الجهات الحكومية والخاصة، التي تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها لرفع جودة التعليم والتدريب في المملكة بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.