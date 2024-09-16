شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، الذي سيستفيد منه بصورة مباشرة ما لا يقل عن 800 ألف يمني يعيشون في مديريات عدن، ونحو 1.5 مليون يمني في محافظة عدن بصورة غير مباشرة.

ويأتي المشروع بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية. إدارة الموارد

يرفع المشروع من كميات ضخ مياه الشرب بصورة مستدامة، عبر استخدام الطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في الحقل بطريقة فعالة، ويُكسب العاملين مهارة صيانة واستخدام الطاقة الشمسية، ويسهم في تحسين قدرة المؤسسة المحلية للمياه بعدن في تلبية الاحتياج الأساسي من المياه للمشتركين، ويدعم القطاعات الأساسية والحيوية على تقديم الخدمات في محافظة عدن.

ويحسّن المشروع من كفاءة البنية التحتية لحقول المياه الإنتاجية، ويسهم في التقليل من التكلفة التشغيلية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص العمل. مبادرات تنموية

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في أنحاء اليمن).

حضر حفل التدشين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، والمدير العام للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس محمد باخبيره، ومدير مكتب البرنامج في عدن المهندس أحمد مدخلي، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، ومدير عام وحدة الطوارئ بوزارة المياه والبيئة المهندس حسام غيثان.