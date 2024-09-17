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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية 233 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية 233 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

 

 

وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

 

 

 

ودعا معاليه الله – عز وجل – أن يوفق الأعضاء المترقين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ القيادة الحكيمة ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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