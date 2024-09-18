شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تُدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإننا إذ نعرب عن إدانتنا لهذا الاعتداء ورفضنا لجميع أشكال العنف، لنتمنى لكم الشفاء العاجل، والقيام بمهامكم لتحقيق ما يطمح إليه شعبكم وبلدكم الشقيق “.

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإنني إذ أعرب عن إدانتي لهذا الاعتداء، لأتمنى لكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية “.