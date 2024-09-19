شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنين من الغرق أثناء ممارستهما السباحة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين من الغرق أثناء ممارستهما السباحة، وتم تقديم المساعدة لهما وإسعافهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.