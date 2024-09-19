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شكرا لقرائتكم ما هي التأشيرة البديلة للعمالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة مساند أن التأشيرة البديلة للعمالة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/ العاملة من المملكة خروجًا نهائيًّا خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله/ دخولها المملكة لأول مرة.
تحويل رواتب العمالة عبر مساند
يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.
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خطوات تنفيذ الخدمة
الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته
الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية
الخطوة الثالثة:
• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة
• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“
• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل
• يضغط “تأكيد الدفع”
• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.