شكرا لقرائتكم ما هي التأشيرة البديلة للعمالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة مساند أن التأشيرة البديلة للعمالة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/ العاملة من المملكة خروجًا نهائيًّا خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله/ دخولها المملكة لأول مرة.

تحويل رواتب العمالة عبر مساند

يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.

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خطوات تنفيذ الخدمة

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته

الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية

الخطوة الثالثة:

• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة

• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“

• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل

• يضغط “تأكيد الدفع”

• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.