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ما هي التأشيرة البديلة للعمالة؟

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شكرا لقرائتكم ما هي التأشيرة البديلة للعمالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة مساند أن التأشيرة البديلة للعمالة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/ العاملة من المملكة خروجًا نهائيًّا خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله/ دخولها المملكة لأول مرة.

تحويل رواتب العمالة عبر مساند

يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.

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خطوات تنفيذ الخدمة

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته
الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية
الخطوة الثالثة:
• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة
• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“
• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل
• يضغط “تأكيد الدفع”
• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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