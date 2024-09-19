شكرا لقرائتكم انطلاق تدريبات الملاكمين في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت أمس، التدريبات العامة للملاكمين المشاركين في مواجهات “أسبوع الملاكمة” لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”، التي أقيمت في “ويمبلي أرينا” بالعاصمة البريطانية لندن.

آداء مميز

وقدم الملاكمون أداءً مميزًا، حيث استعرضوا مهاراتهم واستعداداتهم النهائية للحدث المرتقب، مما يعكس الجاهزية العالية لكل مقاتل لخوض المواجهات.

وأعرب المشاركون عن حماسهم الكبير للعودة إلى الحلبة، مشيرين إلى أن التنافس في ملعب مكتملا لحضور وأمام الآلاف من الجماهير يعدّ لحظة تاريخية في مسيرتهم الرياضية.

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ومن المتوقع أن يشهد الحدث الذي سيقام في ملعب ويمبلي حضورًا قياسيًا، حيث ستكون البطولة جزءًا من موسم الرياض، مع تسليط الضوء على أفضل المواجهات في عالم الملاكمة.

إلى ذلك، أقيمت على هامش التدريبات ثلاث نزالات حيث تغلب كاميرون فونج على جو أندروود هيوز في نزال وزن الخفيف، فيما نجح كريس كونغو في التفوق على جاكوب كوين في نزال وزن الوسط، بينما حقق آدم حميد فوزاً مثيراً على سانتياغو غارسيس في وزن الخفيف.