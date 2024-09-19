السعودية | رئيس “كاكست” : إشادة الخطاب الملكي بمنجزات أبناء الوطن في الابتكار والعلوم أكبر حافز لمواصلة مسيرة البناء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله -؛ وذلك بمناسبة افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وعدّ معاليه ما تضمنه الخطاب الملكي من فخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، أكبر حافز وداعم لأبناء هذا الوطن لمواصلة مسيرة التقدم والبناء.

وأشاد الدكتور الدسوقي برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالبحث والتطوير والابتكار الذي يعد محركًا رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً دعم الدولة غير المحدود لتعزيز بيئة الابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتسريع التطوير التقني، وتقديم الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم ليكون نوعياً يُعزز المعرفة والابتكار، ويُساهم في بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية.

وسأل معاليه في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا وشعبه الكريم الأمن والآمان والاستقرار والرخاء والازدهار.

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