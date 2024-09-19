شكرا لقرائتكم 5 خطوات لاستعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد المرور السعودي التذكير بأن خدمة استعراض البطاقة الجمركية بنسختها الرقمية متاحة عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.

خدمة البطاقة الجمركية

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن خدمة البطاقة الجمركية تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية استعراض البطاقة الجمركية بنسختها الرقمية عن طريق منصة أبشر وإبرازها للجهات المسؤولة بعد قيام المعرض بنقل ملكيتها للمستفيد.

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وأشار إلى أن شروط الخدمة تتضمن وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر.

خطوات الاستعراض عبر أبشر

أما خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر فتكون من خلال الدخول على منصة أبشر، اختيار خدماتي ثم خدمات ثم المرور وبعدها اختيار البطائق الجمركية.