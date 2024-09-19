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5 خطوات لاستعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر

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الرياض - محمد الوسيري - أعاد المرور السعودي التذكير بأن خدمة استعراض البطاقة الجمركية بنسختها الرقمية متاحة عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.

خدمة البطاقة الجمركية

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن خدمة البطاقة الجمركية تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية استعراض البطاقة الجمركية بنسختها الرقمية عن طريق منصة أبشر وإبرازها للجهات المسؤولة بعد قيام المعرض بنقل ملكيتها للمستفيد.

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وأشار إلى أن شروط الخدمة تتضمن وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر.

خطوات الاستعراض عبر أبشر

أما خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر فتكون من خلال الدخول على منصة أبشر، اختيار خدماتي ثم خدمات ثم المرور وبعدها اختيار البطائق الجمركية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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