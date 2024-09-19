شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته الخاصة بحالة الطقس خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني الـ94.

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه: إنه يتوقع أن يشهد اليوم الخميس سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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أمطار رعدية

أما بدايةً من غد الجمعة حتى الاثنين الموافق اليوم الوطني، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتتأثر بها الأجزاء التهامية من هذه المناطق.

كما توقع نشاطًا في الرياح السطحية على مناطق غرب الرياض خلال ساعات النهار تؤثر في الرؤية الأفقية، فضلًا عن طقس مستقر على شرق وشمال المملكة.

ارتفاع نسب الرطوبة

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية، ومن سواحل منطقة المدينة المنورة حتى جازان.

فيما ستكون درجات الحرارة معتدلة في ساعات المساء على مناطق وسط وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات.