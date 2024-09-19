شكرا لقرائتكم تسجيل حالة ولادة توأم لغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصد الفريق الميداني بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حالة ولادة توأم لغزال الريم خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصبح العدد الإجمالي لولادات غزال الريم في المحمية 84 ولادة, وذلك امتداد لحرص هيئة تطوير المحمية على حماية الحياة الفطرية وتوفير بيئة خصبة لنموها وتكاثرها.

جودة الموائل الطبيعية

وأوضحت الهيئة أن تكاثر الحيوانات في المحمية انعكاس لجودة الموائل الطبيعية وملاءمتها للحياة الفطرية، وحرصها الدائم على الحفاظ والاهتمام الكبير بالحيوانات الأكثر تهديداً بالانقراض, حيث سجلت المحمية أكثر من 120 حالة ولادة من الثديات (المها، غزال الريم، الوعل، الغزال العربي) الموجودة في المناطق التابعة لها.

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ويؤكد ذلك مدى اهتمام الهيئة في الحياة الفطرية الذي يتمثل في إطلاق الأنواع المختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة ملائمة لكل نوع، إضافة إلى متابعتها بشكل دوري ودقيق من الفريق الميدانية لحمايتها وضمان سلامته.

أكبر المحميات البرية

وتُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.