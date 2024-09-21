السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 حقيبة إيوائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 حقيبة إيوائية في محلية مروي بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، استفاد منها 3.056 فرداً من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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