شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هذال بن سعيدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على هذال بن ناصر بن سلامه بن سعيدان – رحمه الله – بجامع الملك خالد في الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة بن سعيدان عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.