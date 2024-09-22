شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح شديدة على جازان وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

رياح على تبوك

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الموج.وتشمل حالة الطقس تلك مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد. وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.كما نبَّه المركز بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياح شديدة، على الوجه، وأملج، والبدع، وحقل، وضباء، ونيوم، وشرما.وتشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏