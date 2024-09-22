شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فعالية في 34 موقعًا.. "أمانة القصيم" تحتفي باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفي أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة باليوم الوطني الـ 94، تحت شعار "نحلم ونحقق"، من خلال تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة.

وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تضمنت تنظيم 40 فعالية في 34 موقعًا بمدن ومحافظات المنطقة، كما هيأت بلديات المنطقة جميع القدرات والإمكانات لإبراز هذه الاحتفائية بالشكل المناسب.



وأفادت أن الحفل الرئيس سيقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك مساء غد، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، مؤكدة مضي الأمانة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهدافها الداعمة لمسيرة التنمية، وأنه بالإمكان الاطلاع على روزنامة الفعاليات عبر الرابط التالي https://qrco.de/beMpK7.

