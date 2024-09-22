السعودية | حرس الحدود يشارك بعروض برية وبحرية في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، بعروض بحرية تشمل الفلاي بورد والسفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية، في مناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان وتبوك والمدينة المنورة، احتفالًا باليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وتستعرض المديرية في العديد من المواقع العامة بمناطق المملكة، آليات حرس الحدود البرية متعددة المهام، وعزف الفرقة الموسيقية لعدد من المقاطع الوطنية، والمعدات والسيارات.

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