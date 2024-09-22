شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد.وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.ولا يستبعد تشكل الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.