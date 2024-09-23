السعودية | الإدارة العامة للمجاهدين تشارك في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3” احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الإدارة العامة للمجاهدين ضمن فعالية وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (94) تحت عنوان “عز الوطن3″، بتقديم عروض عسكرية، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

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