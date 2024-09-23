شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية وتعاون مشترك.. وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تنمية صناعية

تحفيز الاستثمار

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتستهدف الزيارة تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.وتستمر زيارة معاليه إلى أمريكا حتى 28 سبتمبر الجاري، وتشمل ولايات نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا، يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية بارزة؛ لبحث فرص نقل المعرفة والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدمة للقطاعات الصناعية الإستراتيجية في المملكة، ومناقشة أحدث الحلول الذكية المستخدمة في عمليات التعدين.ويستقبل الخريف في مستهل زيارته إلى ولاية نيويورك؛ وزراء الصناعة وقادة التحول الصناعي حول العالم، خلال حدثٍ تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، للترويج لاستضافتها المؤتمر العام الـ (21) للمنظمة المنعقد في الرياض 2025، ومنتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف "MIPF" 2024، تعزيزًا للعلاقات المتينة التي تربط المملكة بالمنظمة وبرامجها، وتطويرًا لحلولٍ وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستويين الإقليمي والعالمي.كما تتضمن زيارة معاليه، جولة في بورصة نيويورك التي تعد أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في أميركا، إلى جانب زيارة جامعة كولومبيا أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولاية، وخامس أقدم جامعة في أميركا، يلتقي خلالها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.ويزور وزير الصناعة والثروة المعدنية مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، ليلتقي خلال جولة في معرض "linexpo" الذي يعد أكبر معرض تعديني في العالم، بأبرز الشركات التعدينية المشاركة، ويطّلع على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في عمليات التعدين، حيث تتضمّن فعاليات المعرض، مشاركة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتنظيمٍ من الرابطة الوطنية للتعدين"NMA".ويشارك الخريّف في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية، خلال زيارته لمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ويناقش خلال الاجتماع أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز الفرص التي تتيحها، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما يعقد معاليه اجتماعات ثنائية مع عددٍ من قادة القطاع الخاص.ويزور معاليه عددًا من الشركات البارزة عالميًا في الصناعات المتقدمة، ويستكشف فرص التعاون في صناعة الطيران، كما يزور شركة "SpaceX" المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، ويعقد مباحثات مع بريت جونسن المدير المالي للشركة.كما يشتمل جدول زيارة الخريّف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع عددٍ من الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة.