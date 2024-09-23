شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك سعود يقيم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مطار الملك سعود في الباحة، اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة، بحضور مدير المطار المهندس فيصل الغامدي، وقيادات القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار.

وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في صالات المطار التي انطلقت اليوم وستستمر لعدة أيام.

وتضمّنت الفعاليات استقبال المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية، ومعرضًا نفذته وحدة شرطة أمن المطار احتوى على عروض تفاعلية وتوعوية وتعريفية، وعرضًا لأبرز الآليات المستخدمة الحديثة، التي تمثل مراحل تطور أمن المطارات بالمملكة.