شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع منظمة الهجرة لتحسين خدمات الصرف الصحي بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة لتحسين خدمات الصرف الصحي للنازحين والمجتمع المستضيف في محافظة مأرب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و250 ألف دولار أمريكي.
ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتوفير سبل العيش الكريم له، والنهوض بقطاع المياه والإصحاح البيئي.
ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.
تأمين مرافق الصرف الصحيوتهدف الاتفاقية إلى تحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة وخدمات إدارة النفايات للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة مأرب، ويشمل ذلك بناء 200 مرحاض جديد، وإعادة تأهيل 600 حفرة للصرف الصحي، وتعزيز قدرة إدارة النفايات المحلية للإسهام في ظروف معيشية أكثر أمانًا وصحة، يستفيد منها 47.598 فردًا بشكل مباشر، و137.580 فردًا بشكل غير مباشر.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتوفير سبل العيش الكريم له، والنهوض بقطاع المياه والإصحاح البيئي.