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شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي يستقبل والده بالأحضان ويحمله من فرحته بين ذراعيه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي والده خلال احتفال أقامه بحفاوة وحب شديد .
وجاء الذيابي وهو يقبل مسرعًا على والده فاتحًا ذراعيه ويستقبله بالأحضان وبحفاوة وحماس .
وظهر الذيابي في مقطع فيديو وهو يحمل والده ويدور بيه فرحًا باستقباله بينما الأخير في سعادة بالغة .
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً :” الله يوفقه شخص بار بوالديه .