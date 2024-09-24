شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تعليم الشرقية وحائل تحتفي بفعاليات اليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت مدارس المنطقة الشرقية اليوم, احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.
وتضمنت الفعاليات معارض مصاحبة تضم لوحات فنية ورسومات تعبر في مضمونها عن حب الوطن، إضافة إلى المسابقات الثقافية والقصائد الوطنية ومسابقة الذاكرة الوطنية، وأوبريتًا وطنيًا، وعروضًا مسرحية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وتضمنت الفعاليات معارض مصاحبة تضم لوحات فنية ورسومات تعبر في مضمونها عن حب الوطن، إضافة إلى المسابقات الثقافية والقصائد الوطنية ومسابقة الذاكرة الوطنية، وأوبريتًا وطنيًا، وعروضًا مسرحية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.