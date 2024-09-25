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شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "الوطني للأرصاد" ومركز مشاريع الرياض لتطوير البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني للأرصاد، أمس الثلاثاء، في فعاليات القمة السعودية للبنية التحتية، المنعقدة في العاصمة الرياض وتستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البنية التحتية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام عن أهمية هذه الشراكة في دعم خطط البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير نظم رصد متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق استدامة المشاريع وتوفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع.
ووقع المركز مذكرة تفاهم مع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من المعلومات والبيانات المناخية والأرصادية ذات الصلة بأعمال مشاريع الجهات المرتبطة بالبنية التحتية بمنطقة الرياض.
وتشمل مجالات التعاون توفير البيانات والمعلومات الأرصادية المتاحة وتقديم التوصيات الإرشادية لأعمال مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الثقافة الأرصادية فيما يتعلق بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض من خلال الخدمات الأرصادية المقدمة، إضافة إلى تقديم المركز الوطني للأرصاد كمصدر رسمي لخدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بأعمال مشاريع البنية التحتية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام عن أهمية هذه الشراكة في دعم خطط البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير نظم رصد متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق استدامة المشاريع وتوفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع.
مشاريع بنية تحتية
ووقع المركز مذكرة تفاهم مع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من المعلومات والبيانات المناخية والأرصادية ذات الصلة بأعمال مشاريع الجهات المرتبطة بالبنية التحتية بمنطقة الرياض.
وتشمل مجالات التعاون توفير البيانات والمعلومات الأرصادية المتاحة وتقديم التوصيات الإرشادية لأعمال مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الثقافة الأرصادية فيما يتعلق بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض من خلال الخدمات الأرصادية المقدمة، إضافة إلى تقديم المركز الوطني للأرصاد كمصدر رسمي لخدمات الأرصاد الجوية المتعلقة بأعمال مشاريع البنية التحتية.