شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.338 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

محافظة مأرب

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4.578 لغمًا

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الحالي، من انتزاع 1.338 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و35 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.300 ذخيرة غير منفجرة.وتمكن فريق "مسام" في محافظة الحديدة من نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية حيس، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية الخوخة، وفي مديرية الوهط بمحافظة لحج نزع الفريق 44 ذخيرة غير منفجرة.وفي محافظة مأرب نزع الفريق في مديرية رغوان لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية المدينة جرى نزع 198 ذخيرة غير منفجرة، كما نزع 30 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب.وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة.كما نوع فريق المركز في محافظة تعز بنزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات، و25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب. كما جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و28 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخا، كما نزع 1.003 ذخائر غير منفجرة في عدن.وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر ديسمبر 4.578 لغمًا، كما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بدء مشروع "مسام" حتى الآن 462 ألفًا و289 لغمًا، زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.