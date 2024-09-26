شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة دعت إلى إجراء إصلاحات في منظومة مجلس الأمن تراعي عدالة التنفيذ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أن المملكة دعت إلى إجراء إصلاحات في منظومة مجلس الأمن تراعي عدالة التنفيذ.

وقال بن فرحان، خلال جلسة لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك: “أن المملكة دعت إلى إجراء إصلاحات في منظومة مجلس الأمن تراعي عدالة التنفيذ، بما فى ذلك تخصيص مقاعد إضافية للدول العربية”.

وتابع: ” كما تؤكد المملكة أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن هو تعزيز مصداقيته واستجابته الفعالة، إيمانا منها بأهمية ذلك فى مواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، مما يسهم فى خلق عالم أكثر عدالة واستقرار”.

وفى سياق متصل، ناقش اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة بقطاع غزة ولبنان.

وبحث الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والسبعين، سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المجلس والولايات المتحدة.