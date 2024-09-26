شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرياض غير الربحية.. خطوة رائدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله، - إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية"، وتشكيل مجلس إدارتها.
وكان صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كذلك تسعى المؤسسة لتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز الابتكار وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
يضاف إلى ذلك تصميم وتنفيذ برامج تنموية تدعم أهدافها في تحقيق التنمية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة وأنشطة الجهات التابعة لها.
وأيضا تحقيق التنمية المستدامة، وتتمحور حول الصحة والسعادة، والتمكين والشمولية، الاستدامة البيئية، الانتماء.
هذا وتؤمن المؤسسة بأهمية البحث والتطوير وتسعى لتشجيع البحوث والدراسات في مجالات التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي من خلال مركز الأبحاث و تطوير برامجها الاجتماعية وتحسينها.
وتعمل المؤسسة مع الجهات المعنية لتعزيز بيئة منظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهامها.
ويرسخ إطلاق المؤسسة ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، كما تعد خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
وكان صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامةوتستهدف المؤسسة تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة في مدينة الرياض، وتعزيز قدراتها في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة.
كذلك تسعى المؤسسة لتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز الابتكار وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
يضاف إلى ذلك تصميم وتنفيذ برامج تنموية تدعم أهدافها في تحقيق التنمية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة وأنشطة الجهات التابعة لها.
تعزيز جودة الحياةكما تركز مؤسسة الرياض غير الربحية جهودها على المحاور الرئيسية لمؤسسة الرياض غير الربحية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المدينة الشاملة لمجتمعها.
وأيضا تحقيق التنمية المستدامة، وتتمحور حول الصحة والسعادة، والتمكين والشمولية، الاستدامة البيئية، الانتماء.
هذا وتؤمن المؤسسة بأهمية البحث والتطوير وتسعى لتشجيع البحوث والدراسات في مجالات التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي من خلال مركز الأبحاث و تطوير برامجها الاجتماعية وتحسينها.
التقنيات والممارسات الحديثةويأتي هذا بناء على النتائج والمعرفة التي تسعى لتوفير بيئة مواتية للابتكار والإبداع والتجربة من خلال حاضنات ومسرعات الريادة المجتمعية، والاستفادة من التقنيات والممارسات الحديثة في إدارة الأصول الاجتماعية.
وتعمل المؤسسة مع الجهات المعنية لتعزيز بيئة منظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهامها.
ويرسخ إطلاق المؤسسة ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، كما تعد خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.