شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرياض غير الربحية.. خطوة رائدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.