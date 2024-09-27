شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الفعالية السنوية لدعم "الأونروا" بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في الفعالية السنوية لدعم أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. دعم الأونروا وتم خلال الفعالية بحث ضرورة توفير الدعم اللازم "للأنوروا" لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

حضر الفعالية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

