شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث "حماية البيئة" مع مبعوثة العمل المناخي في الخارجية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورغان.

وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. تعزيز التعاون وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتغير المناخي، وجهود المملكة في هذا المجال، ومناقشة الجهود الدولية في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

