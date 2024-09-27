الطريق إلى الرياض.. المملكة تدعو المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في "COP16"

"الجبير" يبحث المستجدات الدولية مع وزير الخارجية في باربادوس

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يفتتح الفعالية رفيعة المستوى "الطريق إلى الرياض" بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.