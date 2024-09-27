السعودية | انطلاق فعاليات مهرجان سماء العُلا بتجارب استثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مهرجان سماء العُلا 2024، بمجموعة من الأنشطة المميزة والتجارب الاستثنائية في قلب الطبيعة الصحراوية الرائعة للعُلا.

وحظي المهرجان الذي تقدمه لحظات العُلا إقبالًا واسعًا لما يقدمه من فعاليات مبتكرة تضفي على المهرجان طابعًا فريدًا يمزج بين المغامرة والاستكشاف، حيث يسلط الضوء على روعة العُلا من منظور جديد، مما يجعله تجربة فريدة تلبي تطلعات عشاق الاستكشاف ومحبي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الباحثين عن تجربة غامرة تحت نجوم العُلا المتلألئة.

وتستمر فعاليات مهرجان سماء العُلا إلى الخامس من شهر أكتوبر القادم، وتتضمن تجربة للمناطيد الهوائية الساخنة يستكشف الزائر من خلالها تضاريس العُلا الخلابة وتاريخها البشري الغني.

كما يقدم المهرجان تجربة غامرة لعشاق النجوم والتصوير الفوتوغرافي، حيث يُمكنهم اكتشاف روعة سماء العُلا من خلال تجربة مراقبة النجوم وتقدم هذه التجربة فرصة فريدة للمهتمين بالتصوير الفلكي لتعلم مهارات جديدة في هذا المجال.

ويقدم مسار الوادي الخفي في محمية شرعان الطبيعية وجهة استثنائية تجمع بين عشاق الترفيه والاستكشاف والمناظر الطبيعية.

وتتضمن الجولة الممتدة لمدة ساعة ونصف أروع المسارات على الرمال الناعمة والتضاريس الطبيعية الساحرة لمسافة 5 كيلومترات، مما يخلق لحظات لا تُنسى تحت سماء العُلا الساحرة.

وفي تجربة عشاء تحت النجوم، تجمع بين الأطباق الغنية والمتنوعة والتجارب الترفيهية المُلهمة.

كما خصصت لحظات العُلا موقع مخصص للاطلاع على تفاصيل المهرجان وطرق دخول وحجز الفعاليات experiencealula.com .

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