السعودية | هيئة فنون العمارة والتصميم تناقش في “حديث المربع” فن الخط الطباعي العربي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستضيف هيئة فنون العمارة والتصميم السبت المقبل ضمن لقاءات “حديث المربع” المصمم الجرافيكي طارق عتريسي، وذلك بمركز “فناء الأول” في حي السفارات بالرياض.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الفهم العميق لفن الخط الطباعي العربي، وتشجيع النقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم، إضافة إلى توفير منصة للتواصل بين المبدعين والمصممين والخبراء، بما في ذلك الطلاب والمهتمون.وسيتناول اللقاء، الحديث حول تاريخ ومستقبل هذا الفن وما يملكه من آفاق جديدة مع الذكاء الاصطناعي.

ودعت الهيئة المهتمين بثقافة فن الخط الطباعي العربي لحضور هذا الحدث المميز، الذي سيوفر فرصة للمشاركة في حوار ثري وممتع، واكتساب رؤى جديدة تعزز من فهمهم وإبداعهم، بالإضافة إلى تحفيز المجتمعات المهنية للمجال، لتبادل الخبرات وتشكيل أطر إبداعية جديدة ومعاصرة، من خلال التسجيل، عبر الرابط :

https://webook.com/en/events/al-murabba-talk-with-the-expert-tarek-atrissi .

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