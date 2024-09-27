شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" توصي المعتمرين بالالتزام بالإرشادات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية جديدة تحت شعار "اهتم بصحتك في رحلة العمرة"، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين المعتمرين وتوجيههم إلى أفضل الممارسات التي تضمن لهم أداء المناسك بأمان وصحة.

وتشمل الحملة عدة إرشادات صحية مهمة، حيث تحث الوزارة المعتمرين على اصطحاب وصفاتهم الطبية واستخدام الأدوية الموصوفة لهم، لضمان سلامتهم وعدم حدوث أي مضاعفات صحية.

كما تدعو الوزارة ضيوف الرحمن إلى حلق شعر الرأس في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على النظافة العامة ومنعًا لانتقال العدوى. بيئة صحية وآمنة وتؤكد الحملة على أهمية المواظبة على ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، وخاصة في الأماكن المزدحمة، وذلك للحد من انتشار الأمراض التنفسية وحماية الجميع.

كما تنصح الوزارة بالحرص على تناول غذاء صحي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية، لتقوية المناعة والحفاظ على النشاط والحيوية.

من جهة أخرى، تشدد الحملة على أهمية تناول كميات كافية من السوائل، وخاصة الماء، لتجنب الجفاف والحفاظ على توازن الجسم، خصوصًا مع تزايد الجهد البدني خلال أداء مناسك العمرة.

تأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الحج والعمرة على توفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن، لضمان أدائهم لمناسكهم بسهولة ويسر.